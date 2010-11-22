Нижнетагильских автоконтрабандистов будут судить завтра

Напомним, преступники начали заниматься незаконным бизнесом в 2008 году. В состав банды входили четыре человека – двое гражданских лиц, а также главный инспектор отдела специальных таможенных процедур Нижнетагильского таможенного поста и сотрудник МРЭО нижнетагильской ГИБДД. Злоумышленники занимались контрабандной перевозкой из США на территорию России дорогостоящих импортных автомобилей для последующей их перепродажи. В качестве получателей значились подставные лица, что позволяло значительно уменьшить размер таможенных платежей. Сотрудник ГИБДД, входящий в банду, ставил прибывшие машины на учет, используя при этом подложные документы. Преступники причинили государству ущерб на сумму свыше 2 миллионов рублей в виде недополученных таможенных платежей. Всего контрабандистами было ввезено незаконным способом семь машин. Участникам группы предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям – контрабанда, злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки и служебный подлог.