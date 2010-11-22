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«Русская демография» начинает подготовку к благотворительной рождественской акции
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Русская демография» начинает подготовку к благотворительной рождественской акции

22 ноября 2010, 15:16Общество
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