«Русская демография» начинает подготовку к благотворительной рождественской акции

Активисты «Русской демографии» уже провели несколько успешныхблаготворительных акций, в том числе подарили постельное бельедетям изДома ребенка. Сейчас они планируют поздравить с Рождеством ребят изсоциально-реабилитационного центра «Радуга». В их планах – проведениеэкскурсии, посвященной Рождеству, а также угощение для ребят и конечноже подарки.

Тагильчане могут помочь поздравить детей с самым светлым праздником. Первый сбор подарков и средств на проведение акции будет проходить 24ноябряв Городском Дворце Молодежи (ул. Пархоменко, 36) с 18 до 20часов. Активисты «Русской Демографии» будут ждать желающих помочь напервом этаже ГДМ.

В качестве подарка для ребят можно купить развивающие игры, красочныедетские энциклопедии, раскраски, игрушки (куклы, машинки, конструкторы),цветные карандаши, фломастеры, мелки и альбомы для рисования,парфюмерные наборы для мальчиков и девочек (гель для душа, шампунь,дезодорант).

По всем вопросам звоните по телефону 92-83-08.