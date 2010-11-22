УВЗ готовится испытать буровые установки

Как рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в пресс-службе предприятия, в 2011-м году планируется изготовить 8 единиц МБР-125 и МБР-160, а с 2014 года выйти на объем выпуска 30 установок в год. В настоящее время на завершающем этапе – строительство стенда для проведения испытаний МБР. Строительство стенда велось в два этапа: возведение фундамента и монтаж металлоконструкций самой испытательной вышки. В декабре планируется проведение сертификационных испытаний для получения сертификата соответствия требованиям правил безопасности нефтяной и газовой промышленности. Параллельно начнутся приемочные испытания с участием Ростехнодзора для получения разрешения на применение установок.