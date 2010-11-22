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В следующем году на ремонт и обновление оборудования ВГОКа потратят почти 600 миллионов рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В следующем году на ремонт и обновление оборудования ВГОКа потратят почти 600 миллионов рублей

22 ноября 2010, 18:57ОбществоАнка
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