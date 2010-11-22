В следующем году на ремонт и обновление оборудования ВГОКа потратят почти 600 миллионов рублей

В следующем году на модернизацию заложено 175 миллионов, а на ремонт – более 400-от миллионов рублей. Рост затрат связан как с износом оборудования, так и с ростом производства, объяснил Андрей Кузнецов. Вице-президент Евраз – руководитель Дивизиона Руда Константин Лагутин отметил, что с 2011 года в Кушве, в центральном карьере Высокогорский ГОК планирует запустить добычу руды открытым способом. Рост затрат на оборудование связан также с запуском этого проекта.