Акция продолжается! Прямой городской Н. Тагила по суперцене!

Компания МОТИВ продолжает специальную акцию при подключении к тарифу «ПРЯМОЙ ГОРОДСКОЙ» в г. Нижний Тагил. До 31 декабря приобрести комплект подключения можно со скидкой 50%. Стоимость комплекта снижена в 2 раза и составляет 1000 рублей. Из них 100 руб. зачисляется на счет абонента.

Тариф порадует Вас не только прямым городским номером без абонентской платы, но и выгодными условиями при звонках на номера «МОТИВ». Внутри сети стоимость звонков составит 1,50 рубля за первую минуту разговора, а со второй минуты Вы говорите бесплатно. Звонки на городские номера и номера других операторов связи будут стоить 1,50 рубля за минуту.