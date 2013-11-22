Инвестиционные перспективы в Н. Тагиле
Нижний Тагил, являясь одним из крупнейших промышленных городов России, имеет далеко не самую благоприятную почву для развития малого бизнеса.
Хотя местное население, особенно занятное на крупных предприятиях, имеет все возможности вложить часть заработанных средств в какое-то дело, для получения стабильной прибыли. В таком контексте, часто встает вопрос: куда инвестировать свой капитал с максимальной вероятностью его приумножения?
Первое место в списке занимает продажа и производство строительных материалов. Например, фасадных отделочных материалов. Нужно лишь найти подходящего поставщика оборудования для изготовления продукции (отлично подойдет компания «Профоборудование», специализирующаяся как раз на таком типе техники), и помещение для его размещения. А постоянный приток клиентов будет обеспечен стабильным ростом жилого строительства, которое только начало набирать обороты в регионе.
Следующий потенциальный претендент на инвестирование – оздоровительные клубы и фитнес-центры. Город с очень плохой экологической ситуацией всегда будет нуждаться в достаточном количестве мест, помогающих поднять общий уровень здоровья. Можно создать репутацию с нуля (долго, дорого, рискованно), либо же приобрести франшизу и обеспечить себе хорошие стартовые позиции. При средних затратах на содержание, а также с учетом всех сборов и налогов, выйти на стабильную прибыль можно уже через 1-1,5 года.
Третий вариант инвестирования – приобретение имущества и сдача его в аренду. Поскольку Нижний Тагил является городом с высоким уровнем развития промышленного сектора, то и спрос в нем будет больший именно на средства производства. Те же станки для изготовления сайдинга, которые можно найти по адресу www.profilf.ru, отлично подойдут в качестве арендуемого имущества. Плюс никогда не поздно начать самостоятельно использовать их по назначению.
Самый неоднозначный способ приумножения своих средств – инвестирование в ценные бумаги и игра на валютных биржах. Для людей, неискушенных в международных финансовых вопросах, такое вложение вряд ли окажется результативным. Но никто не мешает воспользоваться услугами брокеров, которые грамотно вложат капитал и будут постоянно его приумножать. Единственный минус – поиск этого самого надежного брокера.
Все четыре способа приумножения капитала являются наиболее перспективными для условий Нижнего Тагила. Есть, конечно, и другие методики, но для всех них нужны очень крупные вложения: либо финансовых средств, либо времени.