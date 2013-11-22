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Компания «Сателлит» сделала благотворительный выезд в приют
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Компания «Сателлит» сделала благотворительный выезд в приют

22 ноября 2013, 16:55ОбществоАлександра Логинова
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