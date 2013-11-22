Компания «Сателлит» сделала благотворительный выезд в приют
Сегодня, 22 ноября 2013 года, наша компания в лице директора Маланчук Олега Алексеевича и менеджера Маланчук Людмилы Сергеевны сделала выезд в один из приютов для бездомных животных города Нижнего...
Сегодня, 22 ноября 2013 года, наша компания в лице директора Маланчук Олега Алексеевича и менеджера Маланчук Людмилы Сергеевны сделала выезд в один из приютов для бездомных животных города Нижнего Тагила, который находится на территории Детского дома-школы №1. Славные дети интерната № 4 и их руководитель Светлана Николаевна сделали нам небольшую экскурсию по территории, показали и познакомили со своими питомцами. На данный момент в приюте насчитывается 8 собак, самой старшей из которых годик с небольшим. Больше всего нашу компанию порадовал щенок по кличке Персик, который был очень рад нам и дружелюбен. Персик это единственный кобель в этом женском царстве собак. Все собаки содержатся в чистоте, привиты и стерилизованы.
Наша компания передала приюту 26 килограмм сухого корма для собак. Но это не последний наш выезд и помощь со стороны компании будет продолжаться.
Обговорив детали, компания «Сателлит» совместно и интернатом №4 в ближайшее время организует сбор средств для животных, в котором сможет принять участие каждый тагильчанин, как финансово, так и материально в виде кормов, лекарств, ошейников и так далее... О сборе будет объявлено дополнительно на портале Tagilcity.ru.