«Мама - это значит нежность». Сегодня мамочки, бабушки и ребята Нижнего Тагила могут весь день провести в Центральной библиотеке

Центральная городская библиотека Нижнего Тагила решила подарить тагильчанам настоящий праздник. В течение всего сегодняшнего дня (22 ноября) мамы, бабушки, а также их внуки, внучки и детки могут смело приходить по адресу проспект Строителей, 1а - отличное времяпрепровождение гарантировано.

С 11:00 там будет идти аудиовыставка «Самой главной женщине на свете». В отделе обслуживания библиотека вам расскажут об истории праздника, продемонстрируют литературу о маме, прозвучат стихи и песни.

С 14:00 пройдет празднично-поздравительная программа «Мама – это значит нежность» в читальном зале. Для гостей музыкальная композиция о маме и выступление-подарок фольклорной группы «Хорошки» из ДК «Юбилейный».

В 15:00 состоится презентация выставки «Такая чудесная вышивка» в выставочно-экспозиционном зале. Это уникальная выставка лучших тагильских мастериц - приходи посмотреть, как умеют творить руками мамы и бабушки города.

Портал TagilCity.ru в очередной раз поздравляет всех мам с наступающим праздником и рекомендует присоединиться к удивительной программе Центральной Городской библиотеки!