Нижнетагильский драматический театр украсили новой художественной подсветкой

Как сообщили нам в театре, состоялась «генеральная репетиция» - пробный запуск новой художественной подсветки здания театра.

Над ее созданием в течение двух месяцев работали специалисты фирмы «Электростиль». Они установили по периметру здания 400 современных светодиодных меняющих цвет светильников, каждый из которых управляется индивидуально.