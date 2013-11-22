Нижнетагильский драматический театр украсили новой художественной подсветкой
22 ноября 2013, 15:02ОбществоПавел Сидоренко
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Накануне вечером Нижнетагильский драматический театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка засиял разноцветными огнями.
Как сообщили нам в театре, состоялась «генеральная репетиция» - пробный запуск новой художественной подсветки здания театра.
Над ее созданием в течение двух месяцев работали специалисты фирмы «Электростиль». Они установили по периметру здания 400 современных светодиодных меняющих цвет светильников, каждый из которых управляется индивидуально.
Добавим, что освещение здания театра меняющими цвет огнями - одна из составляющих приоритетного проекта развития Нижнего Тагила «Светлый город». Торжественное открытие новой подсветки планируется на следующей неделе.
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