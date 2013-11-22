Отель «Park Inn» должен быть построен к чемпионату мира по танковому биатлону

Первым в повестке дня шел вопрос о проекте строительства на улице Горошникова отеля сети «Park Inn». Предыдущий вариант постройки был отправлен на доработку. На заседании совета новый проект с существенными изменениями был одобрен. На следующей неделе инвестор ООО «УБТ-Отель» должен представить Главе города полный график выполнения работ. Застройщик планирует в декабре отправить проект на экспертизу, а уже в феврале приступить к строительству. Сергей Носов поставил задачу сдать гостиницу в начале мая 2015 года, так как именно в этом месяце в Нижнем Тагиле собираются проводить чемпионат мира по танковому биатлону.

Еще одним проектом, который получил одобрение градостроительного совета, стал вариант постройки кафе около цирка. Он был также утвержден после устранения недочетов, выявленных при проведении прошлого совета. Единственным вопросом по данному проекту, который до конца не проработан и над которым предстоит совместно думать управлению архитектуры и застройщику, является благоустройство территории вокруг кафе.

На заседании отправили на доработку проект пятиэтажного офисного здания с паркингом на 300 мест, которое ЗАО «УБТ-Инвест» предлагает построить в Дзержинском районе на месте существующей автопарковки по адресу: ул. Ильича, 1. Разработчикам предложено на следующем градостроительном совете представить не один, а несколько вариантов будущего офисного центра, причем не в виде отдельно стоящего, а вписанного в окружающую архитектуру здания.

Очередное заседание совета решено провести еще до конца 2013 года.