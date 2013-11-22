Тагильчане, предупредите своих детей об опасностях первого льда
Сейчас в Нижнем Тагиле уверенно держится пусть небольшой, но минус, а это значит, что не за горам первый лед. Уже в тагильских водоемах есть снежура (вода с мелкими льдинками), а от берегов идет тонкий лед.
Все это повод напомнить детям, насколько первый лед опасен, ведь игра вблизи таких мест или излюбленные «проверки на смелость» могут привезти к трагическим последствиям. К слову, не так давно в Ивделе утонули два мальчика 6 и 7 лет. Они играли на крутом берегу, и один из них упал в воду. Когда второй попытался помочь, тоже оказался в воде, и выбраться дети уже не смогли.
Андрей Жбанов, начальник отдела гражданской защиты населения Администрации Нижнего Тагила, убедительно просит провести беседы с детьми:
Не пренебрегайте основными правилами безопасного поведения. Не выходите на водоем, пока окончательно не установится ледяной покров, а лед не станет крепким. Уважаемые родители, проведите профилактические беседы с детьми, постоянно предупреждайте их об опасности, которую таит в себе первый лед.
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