Тагильчане, предупредите своих детей об опасностях первого льда

Все это повод напомнить детям, насколько первый лед опасен, ведь игра вблизи таких мест или излюбленные «проверки на смелость» могут привезти к трагическим последствиям. К слову, не так давно в Ивделе утонули два мальчика 6 и 7 лет. Они играли на крутом берегу, и один из них упал в воду. Когда второй попытался помочь, тоже оказался в воде, и выбраться дети уже не смогли.