Тагильчане приняли участие во Всероссийском форуме рабочей молодежи
Накануне делегация молодых тагильчан вернулась из города Челябинска, где с 18 по 20 ноября проходил первый Всероссийский форум рабочей молодежи. Он собрал более 400 делегатов из 20 регионов России, представителей 60 промышленных предприятий страны.
Как сообщили нам в управлении по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города, от Нижнего Тагила в форуме приняли участие 13 человек - представители ОАО НПК «Уралвагонзавод», ОАО «Уралхимпласт», ООО «НТЗМК», ФКП «НТИИМ», а также молодежной организации «Ювента» Центральной городской библиотеки.
Тагильчане приняли самое активное участие во всех мероприятиях форума, обсуждении проблем рабочей молодежи и перспективных направлений молодежной политики, в работе секций. Особое внимание на форуме было уделено проблеме формирования позитивного имиджа человека труда, повышения престижа рабочих профессий.
Также в рамках форума прошли финальные состязания Всероссийских конкурсов профессионального мастерства в номинации «токарь», «водитель грузового транспорта» и «водитель автопогрузчика». Машинист ОАО «Уралхимпласт» Артем Аманжулов занял второе место в номинации «водитель автопогрузчика».