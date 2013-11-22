Тагильчане приняли участие во Всероссийском форуме рабочей молодежи

Как сообщили нам в управлении по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города, от Нижнего Тагила в форуме приняли участие 13 человек - представители ОАО НПК «Уралвагонзавод», ОАО «Уралхимпласт», ООО «НТЗМК», ФКП «НТИИМ», а также молодежной организации «Ювента» Центральной городской библиотеки.

Тагильчане приняли самое активное участие во всех мероприятиях форума, обсуждении проблем рабочей молодежи и перспективных направлений молодежной политики, в работе секций. Особое внимание на форуме было уделено проблеме формирования позитивного имиджа человека труда, повышения престижа рабочих профессий.