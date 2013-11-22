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Тагильчане приняли участие во Всероссийском форуме рабочей молодежи
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчане приняли участие во Всероссийском форуме рабочей молодежи

22 ноября 2013, 14:45ОбществоПавел Сидоренко
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