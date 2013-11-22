Тагильчане, сегодня никаких покупок!

Сегодня общественные активисты призывают максимально здраво относиться к своим покупкам, кроме того, они протестуют против «общества потребления». Как известно, в Америке в четвертый четверг ноября отмечается День благодарения – именно в преддверии этого праздника магазины получают от 20 до 50 процентов своей годовой выручки, а в массовых давках даже гибнут люди.

Идея этого праздника-акции зародилась в Америке в 1992 году. С инициативой отказаться от покупок выступил канадский журналист эстонского происхождения Калле Ласн (Kalle Lasn). По его мнению, причину финансового кризиса нужно искать не в ликвидности или нерегулируемых рынках, а в культуре избыточного и бездумного потребления. Наиболее известный аргумент апологетов акции заключается в том, что в странах с высоким уровнем жизни проживает только 20 процентов населения земного шара, а используют они более 80 процентов всех природных ресурсов Земли.