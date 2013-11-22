В Нижнем Тагиле на Восточном шоссе вчера произошло две аварии: пробка растянулась на километр
22 ноября 2013, 09:20Общество
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Вчерашним вечером в часы пик на Восточном шоссе произошли две аварии, из-за которых образовалась пробка на километр.
Движение было затруднено на участке от улицы Фестивальной и до улицы Кулибина, собственно от одной аварии до другой. Так, около автозаправки «Уралконтрактнефть» участниками ДТП стали три легковых автомобиля, один из которых вынесло на двойную сплошную и даже частично на встречную полосу движения. Это создало сложности для тех, кто ехал из города на Вагонку. Другая авария произошла в то же время в районе «Попата», там столкнулись еще две машины.
К счастью, а авариях никто не пострадал, но люди добрались домой с приличной задержкой.
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