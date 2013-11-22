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В Нижнем Тагиле на Восточном шоссе вчера произошло две аварии: пробка растянулась на километр
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле на Восточном шоссе вчера произошло две аварии: пробка растянулась на километр

22 ноября 2013, 09:20Общество
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