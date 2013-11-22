Знаменитый музыкальный плеер Winamp прекращает свое существование

Winamp появился в 1997 году и довольно быстро стал самым популярным медиаплеером, благодаря появлению файлообменников, где размещались МР3-файлы. Одной из его особенностей было огромное количество обложек, позволявших менять внешний вид программы по своему желанию.

Слухи о закрытии проекта стали появляться еще в 2004 году, когда компанию покинули создатели медиаплеера. Тем не менее, продолжали выходить новые версии плеера, а в 2010 году была представлена версия для Android, а на следующий год - для OS X.