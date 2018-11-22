2019 год объявлен в Свердловской области годом Павла Бажова

Цель принятого документа – популяризировать творчество уральского писателя Павла Бажова, а также решение принято в связи со 140-летием со дня его рождения.

Муниципалитеты области должны разработать и утвердить план мероприятий в связи с Годом Павла Бажова. Контролировать исполнение указа будет заместитель губернатора области Павла Крекова.