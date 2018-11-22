2019 год объявлен в Свердловской области годом Павла Бажова
Сегодня, 09:49ОбществоФото: Официальный портал Екатеринбурга
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21 ноября в Свердловской области подписан указ губернатора «Об объявлении 2019 года Годом Павла Бажова». Указ подписал первый вице-губернатор региона Алексей Орлов.
Цель принятого документа – популяризировать творчество уральского писателя Павла Бажова, а также решение принято в связи со 140-летием со дня его рождения.
Муниципалитеты области должны разработать и утвердить план мероприятий в связи с Годом Павла Бажова. Контролировать исполнение указа будет заместитель губернатора области Павла Крекова.
Благотворительный фонд «Бажов» уже начал готовить различные мероприятия к юбилею писателя. В планах – постановка спектаклей по сказам Бажова, специальный выпуск книг с произведениями писателя для слабовидящих детей. Кроме того, планируется выпуск различной продукции, посвященной Бажову, сообщает «Областная газета».
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