40 лет тюрьмы на троих: суд признал насильников из Талицкого района виновными
В отношении трёх жителей Талицкого района вынесено обвинительное заключение. Молодые люди признаны судом виновными в совершении изнасилования и причинении тяжкого вреда здоровью, приведшего к смерти жертвы.
Осенью 2016 года трое жителей одной из деревень Талицкого района находясь в состоянии алкогольного опьянения затащили в заброшенный дом 53-летнюю женщину и изнасиловали её. После этого 21-летний преступник избил жертву. Спустя некоторое время она скончалась. Для того чтобы скрыть следы преступления, молодые люди сбросили тело в колодец поблизости с домом, где его обнаружили прохожие.
В ходе уголовного расследования правоохранительные органы установили личность свидетельницы, которая ранее подвергалась насилию в этом же заброшенном доме. Её показания позволили выйти на самого младшего члена группы, а затем и задержать всю троицу.
22 ноября 2018 года подозреваемым вынесли приговор. Двое мужчин проведут в колонии общего режима 10 и 10,5 лет. 21-летний подсудимый отправится в колонию строго режима на 19,5 лет, сообщает «Уралинформбюро».