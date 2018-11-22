40 лет тюрьмы на троих: суд признал насильников из Талицкого района виновными

Осенью 2016 года трое жителей одной из деревень Талицкого района находясь в состоянии алкогольного опьянения затащили в заброшенный дом 53-летнюю женщину и изнасиловали её. После этого 21-летний преступник избил жертву. Спустя некоторое время она скончалась. Для того чтобы скрыть следы преступления, молодые люди сбросили тело в колодец поблизости с домом, где его обнаружили прохожие.