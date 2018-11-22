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Для «Золушки» наступила полночь: обыски прошли в известной екатеринбургской столовой
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Для «Золушки» наступила полночь: обыски прошли в известной екатеринбургской столовой

Сегодня, 07:00ОбществоФото: Оперативные Ночные Новости/ nn.web.ur.ru
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