Для «Золушки» наступила полночь: обыски прошли в известной екатеринбургской столовой

21 ноября в екатеринбургском муниципальном унитарном предприятии «Золушка» прошли обыски с изъятием документов. Информацию подтвердили в СУ СК России по Свердловской области. Подробности дела пока что не известны, сообщает URA.ru .

Напомним, что ранее МУП «Золушка» становилось фигурантом нескольких громких дел, связанных с поставкой некачественной продукции в столовые екатеринбургских школ. В конце октября стало известно, что против предприятия возбудили уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Злоупотребление должностными полномочиями».