Для «Золушки» наступила полночь: обыски прошли в известной екатеринбургской столовой
Сегодня, 07:00ОбществоФото: Оперативные Ночные Новости/ nn.web.ur.ru
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В главный офис, известной громкими делами об отравлении детей, столовой «Золушка» прибыли оперативники второго отдела по расследованиям особо важных дел СКР по Свердловской области. Они провели обыск и изъяли служебные документы.
Сюжеты: Екатеринбург
21 ноября в екатеринбургском муниципальном унитарном предприятии «Золушка» прошли обыски с изъятием документов. Информацию подтвердили в СУ СК России по Свердловской области. Подробности дела пока что не известны, сообщает URA.ru.
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Напомним, что ранее МУП «Золушка» становилось фигурантом нескольких громких дел, связанных с поставкой некачественной продукции в столовые екатеринбургских школ. В конце октября стало известно, что против предприятия возбудили уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Злоупотребление должностными полномочиями».
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