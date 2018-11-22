Как правильно выбирать вклад: разбираемся в нюансах

Во-первых, банки в преддверии праздников запускают акционные предложения, и можно найти наиболее выгодный вариант. Во-вторых, в конце года многие получают премии, и есть риск истратить всю сумму за новогодние каникулы. Оформите вклад в декабре – и ваши деньги будут работать, пока вы отдыхаете.

На что обратить внимание при выборе банковского вклада?

Процентная ставка. Конечно, это первое, что приходит в голову. Но нельзя ограничиваться только цифрой, нужно рассматривать все условия в совокупности. Стоит насторожиться, если цифра значительно выше рынка – надежные игроки всегда ориентируются на ключевую ставку ЦБ РФ, которая на сегодняшний день составляет 7,5%, а значит, хорошими считаются предложения банков в районе 7-8% годовых. Возможность пополнения. Тоже важный фактор – пополняя вклад даже на небольшие суммы, вы значительно увеличите итоговую доходность вклада. Срок вклада. Особенно важен, если у вас цель накопить к конкретному событию. Возможность снятия процентов или части основной суммы. Если таких опций нет, а деньги понадобятся – вы потеряете начисленные проценты. Валюта вклада. Конечно, наиболее популярны рублевые вклады. Все эксперты сходятся во мнении, что копить стоит в той валюте, в которой планируете тратить – поэтому для большинства актуальны именно вклады в рублях. Однако если вы копите на зарубежный отпуск – имеет смысл рассмотреть и другие валюты. Например, в ВУЗ-банке можно открыть вклады в долларах или евро. Минимальная сумма. У всех банков она разная, в некоторых банках – минимум 100 тысяч. А, например, в ВУЗ-банке можно открыть вклад, располагая всего одной тысячей рублей. Надежность банка. На сегодняшний день большинство банков является участниками системы страхования вкладов, а значит, суммы до 1,4 млн рублей застрахованы государством. При выборе банка стоит уточнить этот момент. Дополнительные опции. Банк может предложить специальные условия, делающие вклад еще выгоднее. Например, оформляя вклад в ВУЗ-банке, клиент может подключить дополнительный пакет «Все под контролем», с которым ставка рублевых вкладов повышается на 1 п.п., в валюте – на 0,5 п.п. Кроме того, владелец пакета может однократно снять с вклада сумму до 100 тыс. рублей или 1,5 тыс. долларов США/евро без потери процентов. Бесплатное предоставление справки о наличии счета и до 12 рублевых переводов в год также доступны в рамках пакетного предложения. Сезонные предложения. Зачастую к праздникам банки запускают акционные вклады с повышенной ставкой. Например, в ВУЗ-банке к Новому году можно оформить вклад «Растущий процент», ставка по которому – до 8,5%. Предложение действительно до 31 декабря 2018 года для тех, у кого на 1 ноября 2018 года не было действующего вклада в ВУЗ-банке.

Если оценить все условия – для вас все-таки непростая задача, приглашаем Вас в офисы ВУЗ банка на консультацию, где специалист поможет разобраться во всех особенностях того или иного предложения и подберет вклад, подходящий именно для вас.

О Банке:

Акционерное общество «ВУЗ-банк» (АО «ВУЗ-банк») — «домашний банк» Уральского федерального округа, основан в 1991 году, входит в группу ПАО КБ «УБРиР». Банк входит в ТОП-3 банков Свердловской области, ТОП-10 банков Урала и ТОП-100 банков России по величине активов (рейтинг Итерфакс-ЦЭА по итогам 2 квартала 2018 года).