Льготные преференции установлены резидентам кластера на «Горе Белой» в Нижнем Тагиле

Изменения были приняты 22 ноября. Они предполагают ряд преимуществ, которые получат резиденты туристического кластера на Белой. Изменения предполагают льготы по налогообложению, в их числе льготы по налогообложению по налогу на имущество организаций и возможность применения вычета инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль.

Кроме того, проект по налогу на имущество предполагает продление на три года льгот для спортобъектов.