Льготные преференции установлены резидентам кластера на «Горе Белой» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 19:42ОбществоФото: pxhere.com
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С 1 января 2019 года вступят в силу льготные преференции для резидентов будущего туристического кластера на горнолыжном комплексе «Гора Белая» в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
Изменения были приняты 22 ноября. Они предполагают ряд преимуществ, которые получат резиденты туристического кластера на Белой. Изменения предполагают льготы по налогообложению, в их числе льготы по налогообложению по налогу на имущество организаций и возможность применения вычета инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль.
Кроме того, проект по налогу на имущество предполагает продление на три года льгот для спортобъектов.
Льготы будут действовать в течение 10 лет. Среди условий предоставления льгот значится необходимость строительства имущества на территории кластера. Изменения вступят в силу с января следующего года, пишет «ЕТВ».
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