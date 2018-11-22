НОРД «Черная пятница с 22.11-27.11»
Магазин бытовой техники и электроники «НОРД» проводит «Черную пятницу»!
Только с 22 по 27 ноября во всех магазинах «НОРД» скидка 30% на бытовую технику и электронику. Обратите внимание - предложение распространяется не на весь ассортимент.
Приобретайте то, что вы давно хотели по низким ценам. И не затягивайте с покупкой, ведь количество товара по акции ограничено.
В акции участвуют и новинки, и популярные модели:
- LED Телевизор Philips 43PFS 4012 с диагональю 108см, с красочной картинкой и мощным звуком может стать вашим за 20 993 рублей
- На время акции стоимость пылесоса SAMSUNG SC 18 M 2130 SR (EV) 5 593 рублей
- Вас удивит и стоимость стиральной машины INDESIT BWSB 50851 с загрузкой 5 кг. Приходите в «НОРД» и забирайте её всего лишь за 11 963 рублей
Эти и другие товары ждут вас в магазинах «НОРД».
Весь ноябрь в магазинах «НОРД» действует беспроцентная рассрочка на 6, 12, 18, или 24 месяца. Вы можете забрать товар из магазина, а оплатить потом, без первоначального взноса и переплаты. Для вашего удобства услуга предоставляется банками-партнерами непосредственно в магазине.
Если Вам удобнее покупать технику не выходя из дома, мы предлагаем Вам специальные цены в интернет-магазине NORD24.RU – это более 30 тысяч товаров, гарантия качества, удобная доставка, регулярные акции и скидки для покупателей.
Все подробности вы сможете узнать у продавцов-консультантов или по бесплатному телефону 8-800-700-3380.
Выгодные покупки ждут вас в магазине «НОРД» по адресам:
Нижний Тагил
ул. Пархоменко, 41 ТЦ «Квадрат»
ул. Металлургов, 20
ул. Юности, 16 ТЦ «Реал»