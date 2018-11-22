План благоустройства сельских населённых пунктов будет разработан в Нижнем Тагиле

На совещании в мэрии Нижнего Тагила глава города Владислав Пинаев предложил главам территориальных администраций создать комплексный план благоустройства для сельских населенных пунктов. Планируется, что в него войдут мероприятия по развитию и повышению качества жизни в населенных пунктах.

Начальник территориального управления администрации города Лидия Панникова рассказала, что значительная доля внимания в населенных пунктах уделяется именно благоустройству. Также она рассказала о том, что, несмотря на проделанный ремонт в деревне Бароснкая, в поселке Висимо-Уткинск, Серебрянке и Елизаветенском, вопросы ремонта дорог остаются актуальными, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.