План благоустройства сельских населённых пунктов будет разработан в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:00ОбществоФото: pxhere.com
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Комплексный план благоустройства сельских населённых пунктов будет разработан в Нижнем Тагиле. Главы территориальных администраций внесут свои предложения на совещании с главой города в конце декабря.
Сюжеты: Нижний Тагил
На совещании в мэрии Нижнего Тагила глава города Владислав Пинаев предложил главам территориальных администраций создать комплексный план благоустройства для сельских населенных пунктов. Планируется, что в него войдут мероприятия по развитию и повышению качества жизни в населенных пунктах.
Начальник территориального управления администрации города Лидия Панникова рассказала, что значительная доля внимания в населенных пунктах уделяется именно благоустройству. Также она рассказала о том, что, несмотря на проделанный ремонт в деревне Бароснкая, в поселке Висимо-Уткинск, Серебрянке и Елизаветенском, вопросы ремонта дорог остаются актуальными, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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