Полиция Нижнего Тагила разыскивает ограбившего официантку преступника

В сентябре 2018 года неизвестный мужчина украл у задремавшей в кафе официантки сумку и сотовый телефон. Обнаружив пропажу девушка выбежала на улицу, увидела злоумышленника со своими вещами и попросила их отдать, на что мужчина ударил ее и скрылся с места преступления.