Полиция Нижнего Тагила разыскивает ограбившего официантку преступника
Сегодня, 10:39ОбществоФото: pixabay.com
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Нижнетагильская полиция просит помощи граждан в установлении личности грабителя, похитившего у сотрудницы кафе сотовый телефон.
Сюжеты: Нижний Тагил
В сентябре 2018 года неизвестный мужчина украл у задремавшей в кафе официантки сумку и сотовый телефон. Обнаружив пропажу девушка выбежала на улицу, увидела злоумышленника со своими вещами и попросила их отдать, на что мужчина ударил ее и скрылся с места преступления.
Приметы грабителя: на вид 30-35 лет, плотного телосложения, русые волосы, был одет темно-синий спортивный костюм.
Сотрудники полиции просят всех, кто узнал указанного мужчину, или располагает информацией о его местоположении – позвонить в ОП №16 по телефону 97-64-02 или 02, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».
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