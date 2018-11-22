Работа над ошибками: Парфенчиков откроет детский сад в селе Карелии

Как сообщает издание «Новые известия», самым простым выходом из ситуации было пообещать организацию детского сада где-нибудь в далеком будущем. Но Парфенчиков был в курсе, что в Суоёки живут всего 270 человек, поселок находится на грани вымирания. Поэтому он честно отказал, так как строить ясли для одного ребенка не имеет смысла.

Переписка местной жительницы и чиновника попала в СМИ, после чего Парфенчиков выслушал массу критики в свой адрес. Он решил встретиться с женщиной лично и принести извинения.

После разговора чиновник сообщил, что им с местными жителями удалось прийти к общему решению. В Суоёки будет открыта семейная группа детского сада. Администрация выкупит для этого частный дом и переведет его в муниципальное пользование.

Политолог Леонид Давыдов отметил, что в последнее время региональные администрации тоже подхватили этот «тренд» работы над ошибками. Скандал с участием Парфенчикова, по его мнению, дал отличный старт для улучшения ситуации в целом.

Эксперт Константин Калачев подчеркнул, что чиновники тоже люди и не всегда могут совладать с эмоциями. Также он подчеркнул то, что некоторые СМИ любят вырвать фразу из контекста, а потом раздуть вокруг этого скандал вопреки всем обстоятельствам. Калачев также отметил, что в подобной ситуации поступил бы также.

Кроме того он предположил, что от подобной деятельности СМИ могут пострадать обе стороны. Чиновники решат закрыться от личного общения и сведут все контакты до дежурных бюрократических отписок.