Сбивший трех пешеходов водитель из Екатеринбурга обжаловал свой арест
Сегодня, 13:50ОбществоФото: maxpixel.net
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23 ноября Свердловский областной суд рассмотрит апелляцию, поданную адвокатом водителя, сбившего трех пешеходов, включая 2-летнего ребенка, на улице Фурманова в Екатеринбурге 14 ноября.
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23 ноября 10:00 в Свердловском областном суде будет рассмотрена апелляция на арест водителя, которому предъявлено обвинение покушении на убийство двух и более лиц. Следствие считает, что действия водителя не были продиктованы дорожной обстановкой или неисправностью автомобиля, сообщает Znak.com.
Напомним, 14 ноября на улице Фурманова в Екатеринбурге водитель выехал на тротуар и на большой скорости сбил сначала мужчину, а затем женщину с двухлетним ребенком. Мужчина получил переломы и ушиб легкого, потерял почти три литра крови. Женщина – перелом позвоночника, а ребенок – тяжелую травму головы, ему была сделана операция по удалению части мозга. Ребенок и женщина до сих пор не приходили в себя.
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