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Сбивший трех пешеходов водитель из Екатеринбурга обжаловал свой арест
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Hammer court books rule paragraphs law lawyer 620011

Сбивший трех пешеходов водитель из Екатеринбурга обжаловал свой арест

Сегодня, 13:50ОбществоФото: maxpixel.net
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