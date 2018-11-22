Шесть молодых семей из ГГО смогут купить недвижимость за счет соцвыплат

Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года» действует уже четыре года. За это время в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Свердловской области» 37 семей из ГГО смогли улучшить жилищные условия.

В 2018 году трем семьям уже были вручены свидетельства, теперь еще шесть получили документ. Деньги участники программы смогут потратить на покупку квартир или заключение договора на строительство домов и приобретение стройматериалов для них, информирует Официальный сайт ГГО.