Шесть молодых семей из ГГО смогут купить недвижимость за счет соцвыплат
Сегодня, 21:04ОбществоФото: Офицальный сайт ГГО
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Шесть молодых семей получили свидетельства на общую сумму 4,8 млн рублей на строительство и покупку недвижимости в сельской местности.
Сюжеты: Пригород
Свидетельство на предоставление выплаты получили участники программы по улучшению жилищных условий.
Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года» действует уже четыре года. За это время в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Свердловской области» 37 семей из ГГО смогли улучшить жилищные условия.
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В 2018 году трем семьям уже были вручены свидетельства, теперь еще шесть получили документ. Деньги участники программы смогут потратить на покупку квартир или заключение договора на строительство домов и приобретение стройматериалов для них, информирует Официальный сайт ГГО.
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