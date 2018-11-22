Экс-сотрудница банка в Туринске приговорена к 4 годам за хищение 12,4 млн рублей

Установлено, что бывшая заведующая кассой в туринском банке, используя открытый ей в связи со служебным положением доступ к хранилищу, похитила 11 млн. рублей, 12 895 долларов США и 11 165 евро, вверенных ей работодателем и принадлежащие банку. Тем самым женщина причинила банку ущерб в размере 12,4 млн рублей.

Спустя несколько дней подозреваемая была задержана в Екатеринбурге, при себе она имела только часть денежных средств. На оставшуюся сумму банк заявил гражданский иск.