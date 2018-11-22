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Экс-сотрудница банка в Туринске приговорена к 4 годам за хищение 12,4 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Экс-сотрудница банка в Туринске приговорена к 4 годам за хищение 12,4 млн рублей

Сегодня, 15:39ОбществоФото: pixabay.com
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