Экс-сотрудница банка в Туринске приговорена к 4 годам за хищение 12,4 млн рублей
Сегодня, 15:39ОбществоФото: pixabay.com
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Экс-сотрудница банка в Туринске приговорена к 4 годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей за хищение 12,4 млн рублей из хранилища банка.
Установлено, что бывшая заведующая кассой в туринском банке, используя открытый ей в связи со служебным положением доступ к хранилищу, похитила 11 млн. рублей, 12 895 долларов США и 11 165 евро, вверенных ей работодателем и принадлежащие банку. Тем самым женщина причинила банку ущерб в размере 12,4 млн рублей.
Спустя несколько дней подозреваемая была задержана в Екатеринбурге, при себе она имела только часть денежных средств. На оставшуюся сумму банк заявил гражданский иск.
Суд признал женщину виновной и приговорил к лишению свободы сроком на 4 года и штрафу в 500 тысяч рублей. Гражданский иск банка на сумму свыше 6,9 млн рублей также был удовлетворен, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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