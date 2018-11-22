В Подмосковье будут штрафовать за порчу архитектурного вида зданий

По новому закону, если установленные собственником здания антенны и кондиционеры портят архитектурный облик, он может получить предупреждение. В худшем случае виновного ожидает штраф, если предупреждение будет проигнорировано, заявил в интервью телеканалу «360» министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Журналисты выяснили, как скажутся нововведения на операторах спутникового TV. Под видом покупателей они связались с региональным офисом компании «Триколор», гиганта рынка спутниковых услуг страны. По данным на текущий год, компания обслуживает более 12 миллионов россиян, а это без малого 75% рынка спутниковых антенн.

В компании объяснили, что их специалисты не занимаются размещением оборудования на домах. Заказ отправляется местным мастерам по установке, которые и определяют, где разместить «тарелку». За некорректное место установки компания ответственности нести не будет.