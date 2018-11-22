В Подмосковье будут штрафовать за порчу архитектурного вида зданий
Депутаты Московской областной думы в первом чтении одобрили законопроект о штрафах за установку на исторических зданиях спутниковых антенн и кондиционеров. Это касается не только фасадов, но и крыш, окон, дверей и балконов.
По новому закону, если установленные собственником здания антенны и кондиционеры портят архитектурный облик, он может получить предупреждение. В худшем случае виновного ожидает штраф, если предупреждение будет проигнорировано, заявил в интервью телеканалу «360» министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Журналисты выяснили, как скажутся нововведения на операторах спутникового TV. Под видом покупателей они связались с региональным офисом компании «Триколор», гиганта рынка спутниковых услуг страны. По данным на текущий год, компания обслуживает более 12 миллионов россиян, а это без малого 75% рынка спутниковых антенн.
В компании объяснили, что их специалисты не занимаются размещением оборудования на домах. Заказ отправляется местным мастерам по установке, которые и определяют, где разместить «тарелку». За некорректное место установки компания ответственности нести не будет.
Мастера уверяют, что штрафа можно избежать, если установить оборудование на крыше дома. Сигнал на пострадает, как и внешние атрибуты исторического здания. Но большинство клиентов предпочитают установку «по-старинке», поскольку монтаж антенны через чердак обходится намного дороже.