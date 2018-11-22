Заброшенная больница в Зеленой Роще в Екатеринбурге будет круглосуточно охраняться

Здание заброшенной больницы Екатеринбурга в Зеленой Роще ищет предприятие охраны, которое обеспечит круглосуточное дежурство и пропускной режим на объекте. Контракт будет заключен сроком с 1 января по 30 июня 2019 года.

Согласно контракту, в здании должны круглосуточно дежурить два человека со спецсредствами, еще один будет находиться на территории объекта с 8:00 до 20:00.

Охранники понесут ответственность за пропускной режим, а также за порчу, кражу и уничтожение товарно-материальных ценностей, находящихся в здании.