Заброшенная больница в Зеленой Роще в Екатеринбурге будет круглосуточно охраняться
Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на обеспечение круглосуточной охраны в заброшенной больнице в Зеленой Роще с 1 января по 30 июня 2019 года.
Здание заброшенной больницы Екатеринбурга в Зеленой Роще ищет предприятие охраны, которое обеспечит круглосуточное дежурство и пропускной режим на объекте. Контракт будет заключен сроком с 1 января по 30 июня 2019 года.
Согласно контракту, в здании должны круглосуточно дежурить два человека со спецсредствами, еще один будет находиться на территории объекта с 8:00 до 20:00.
Охранники понесут ответственность за пропускной режим, а также за порчу, кражу и уничтожение товарно-материальных ценностей, находящихся в здании.
Больница была построена в 1938 году. В настоящий момент здание заброшено, поэтому туда проникают посторонние лица, вследствие чего в больнице нередко возникают пожары. Здание неоднократно выставлялось на продажу, однако покупателей не нашлось. В мае 2017 года администрация Екатеринбурга снизила цену на объект, но здание осталось не проданным, сообщает Е1.ru.