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Заброшенная больница в Зеленой Роще в Екатеринбурге будет круглосуточно охраняться
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Заброшенная больница в Зеленой Роще в Екатеринбурге будет круглосуточно охраняться

Сегодня, 13:53ОбществоФото: Е1.ru
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