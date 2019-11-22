Генпрокурор РФ Юрий Чайка провёл встречу с уральскими бизнесменами
Сегодня, 22 ноября, генеральный прокурор России Юрий Чайка провёл личный приём уральских предпринимателей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Во время встречи бизнесмены затронули наиболее актуальные для них на сегодняшний день проблемы. Например, необходимость согласования прокуратурой административных расследований и плановых рейдов, которые проводят контролирующие ведомства. Юрий Чайка сообщил, что президенту известно предложение о механизме согласования, и возможно необходимые изменения будут внесены в законодательство.
Также предприниматели рассказали генпрокурору о неэффективности инструментов финансовой поддержки малого и среднего бизнеса. Чайка в свою очередь отметил, что подобного вида нарушения действительно распространены. Причина этому отсутствие региональных и муниципальных программ развития, а также противоречия их с федеральными законами.
Были вопросы и о необоснованных проверках. В частности представитель ООО «Горнолыжный курорт «Солнечная долина» пожаловался на действия должностных лиц Министерства экологии Челябинской области и местные органы МВД. Генпрокурор обещал направить в Челябинск сотрудников центральной прокуратуры для проверки фактов многочисленных жалоб на необоснованные проверки.
В ходе беседы Юрий Чайка выступил за продолжение формата личных встреч с бизнесменами, который дает возможность получить информацию «из первых рук» и оперативно решать возникающие проблемы. Личные приемы уже запланированы на следующий год в Приволжском,Северо-Западном, Южном федеральных округах.