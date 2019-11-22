Инженерные изыскания для Молодёжного театра проведет компания из Каменска-Уральского
Сегодня, 14:07ОбществоФото: скриншот с Google Maps
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Сегодня, 22 ноября, определился подрядчик на проведение комплексных инженерных изысканий для Молодежного театра. Победителем стала компания «Стройизыскания» из Каменска-Уральского.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Закупка была размещена 12 ноября. На участие в электронном аукционе для Молодежного театра была подана только одна заявка. Отметим, для ООО «Стройизыскания» данный контракт станет первым с мэрией Нижнего Тагила. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, руководителем компании является Николай Ильин. Ранее «Стройизыскания» работали с администрацией города Салават и с Фондом соцстрахования РФ в Свердловской области.
Напомним, начальник управления культуры Светлана Юрчишина рассказала TagilCity.ru, что к концу 2019 года будет готова проектно-сметная документация на капитальный ремонт Молодежного театра. Планируется отремонтировать внутреннюю отделку, фасад и благоустроить территорию у Молодёжного театра.
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