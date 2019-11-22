Инженерные изыскания для Молодёжного театра проведет компания из Каменска-Уральского

Закупка была размещена 12 ноября. На участие в электронном аукционе для Молодежного театра была подана только одна заявка. Отметим, для ООО «Стройизыскания» данный контракт станет первым с мэрией Нижнего Тагила. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, руководителем компании является Николай Ильин. Ранее «Стройизыскания» работали с администрацией города Салават и с Фондом соцстрахования РФ в Свердловской области.