Мэр Нижнего Тагила рассказал работникам УНТК о планах по развитию города
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев встретился с работниками УНТК, рассказал, какие проекты за год были реализованы в Дзержинском районе, а также поделился планами, сообщает пресс-служба мэрии.
Сначала перед рабочими выступил генеральный директор УНТК Александр Журавлев.
В 2019 году заработная плата работников УНТК выросла на 14%. В настоящий момент в среднем она составляет у специалистов — 41,3 тысячи рублей, у рабочих в части инженерии — 38,2 тысячи рублей, у рабочих производства 42,6 тысячи рублей,заявил Журавлев.
На УНТК работают 259 человек, большинство из них проживают в Дзержинском районе. Поэтому мэр Нижнего Тагила рассказал, что было сделано в этом году на Вагонке, а также, что планируется сделать.
В Дзержинском районе в 2019 году прошел ремонт дорог в рамках нацпроекта БКАД, проведена реконструкция Пионерского сквера, проведены работы по ремонту крови образовательных учреждений, заменены инженерные сети, проведен капремонт домов.
В ближайших планах — благоустройство общественной территории на улице Зари, 21.
Весной, как только позволит погода, там будет организован сквер, восстановлено ограждение, сделана высадка зеленых насаждений. Таким образом, мы уберем оттуда несанкционированную торговлю и облагородим территорию,сказал мэр.