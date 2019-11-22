Мэр Нижнего Тагила рассказал работникам УНТК о планах по развитию города

Сначала перед рабочими выступил генеральный директор УНТК Александр Журавлев.

В 2019 году заработная плата работников УНТК выросла на 14%. В настоящий момент в среднем она составляет у специалистов — 41,3 тысячи рублей, у рабочих в части инженерии — 38,2 тысячи рублей, у рабочих производства 42,6 тысячи рублей,заявил Журавлев.

На УНТК работают 259 человек, большинство из них проживают в Дзержинском районе. Поэтому мэр Нижнего Тагила рассказал, что было сделано в этом году на Вагонке, а также, что планируется сделать.

В Дзержинском районе в 2019 году прошел ремонт дорог в рамках нацпроекта БКАД, проведена реконструкция Пионерского сквера, проведены работы по ремонту крови образовательных учреждений, заменены инженерные сети, проведен капремонт домов.

В ближайших планах — благоустройство общественной территории на улице Зари, 21.