Мэрия Нижнего Тагила начала поиск подрядчика на ремонт дорог на 626 миллионов рублей
Сегодня, 12:51ОбществоФото: pixabay.com
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В 2020 году в Нижнем Тагиле будет проведен ремонт 22 участков дорог в рамках нацпроекта БКАД. Подрядчика для проведения работ будут определять 10 декабря. Соответствующий тендер на 626 миллионов рублей размещен на портале госзакупок.
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024, Нижний Тагил
Проект проведения ремонта уже готов.
Победителю электронных торгов предстоит начать подготовительные работы с 25 марта, а сдать уже готовые объекты — 25 сентября. В зависимости от слоя, на дорожное покрытие дается гарантия от четырех до шести лет.
В 2019 году в рамках нацпроекта БКАД было отремонтировано 14 улиц.
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