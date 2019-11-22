Минприроды выявило недочеты в проекте по реабилитации Черноисточинского пруда

Также он приложил фотографии документа, где сообщается, что в пруду планируется добывать торф и сапропель, которые считаются «полезными ископаемыми регионального значения».

Складывается впечатление, что благодаря именно запросу депутата Госдумы в Минприроды, наконец-то, определились с замечаниями к заявке от региона на выделение финансирования мероприятий по реабилитации Черноисточинского пруда, пишет Алексей Балыбердин.