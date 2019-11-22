Минприроды выявило недочеты в проекте по реабилитации Черноисточинского пруда
Сегодня, 13:43ОбществоФото: pixabay.com
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Министерство природы Российской Федерации выявило недочеты в заявке региона на мероприятия по реабилитации Черноисточинского пруда в Нижнем Тагиле, рассказал депутат Алексей Балыбердин на своей странице в Facebook.
Также он приложил фотографии документа, где сообщается, что в пруду планируется добывать торф и сапропель, которые считаются «полезными ископаемыми регионального значения».
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Складывается впечатление, что благодаря именно запросу депутата Госдумы в Минприроды, наконец-то, определились с замечаниями к заявке от региона на выделение финансирования мероприятий по реабилитации Черноисточинского пруда, пишет Алексей Балыбердин.
Во время проверки стоимости объекта было выявлено, что закупки геотубов планируется проводить в Москве, хотя в Свердловской области они тоже продаются. При этом возвратная сумма материалов в стоимость работ не включена.
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