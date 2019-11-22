Очнулась после отъезда медиков: в Пересвете пенсионерку ошибочно признали умершей
В Пересвете Московской области врачи скорой помощи ошибочно констатировали смерть 94-летней Татьяны Лобановой, сообщает Ура.ру.
Об этом рассказала правнучка пенсионерки Евгения Москаленко.
Медики установили, что прабабушка мертва. Мама, склонившись над бабушкой, увидела, что у нее под веками шевелятся глаза. У покойников такое, возможно, бывает, но мама потрогала шею и смогла нащупать пульс, говорит она.
После этого родственники снова вызвали скорую помощь, которая приехала вместе с полицейскими. Сотрудниками МВД был составлен протокол, а медики госпитализировали пенсионерку. Ошибку врачи объяснили тем, что женщина, возможно, была в коме, которую можно перепутать со смертью.
Родственники пенсионерки написали жалобы в Росздравнадзор, Минздрав и еще в несколько ведомств. К Татьяне Лобановой приезжали специалисты Федерального медико-биологического агентства. В самой больнице началась внутренняя проверка.