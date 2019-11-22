Очнулась после отъезда медиков: в Пересвете пенсионерку ошибочно признали умершей

Об этом рассказала правнучка пенсионерки Евгения Москаленко.

Медики установили, что прабабушка мертва. Мама, склонившись над бабушкой, увидела, что у нее под веками шевелятся глаза. У покойников такое, возможно, бывает, но мама потрогала шею и смогла нащупать пульс, говорит она.

После этого родственники снова вызвали скорую помощь, которая приехала вместе с полицейскими. Сотрудниками МВД был составлен протокол, а медики госпитализировали пенсионерку. Ошибку врачи объяснили тем, что женщина, возможно, была в коме, которую можно перепутать со смертью.