Полицейские Нижнего Тагила проверили 1748 мест массового пребывания молодежи

По итогам мероприятия 15 человек были доставлены на освидетельствование на предмет нахождения их в состоянии наркотического опьянения, у 13 их них оно подтвердилось. Составлен 91 протокол об административных правонарушениях.

Оксана Свинохова, ИО заместителя начальника полиции по охране общественного порядка рассказала, что в рамках операции было выявлено 51 нарушение, связанное с неисполнением родителями своих обязанностей, пять — за нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних. Также составлено пять протоколов за появление в общественном месте в состоянии опьянения, 10 — за распитие в запрещенных местах алкоголя, а 17 лиц получили административное наказание за употребление наркотических веществ. Кроме того, выявлено 27 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.