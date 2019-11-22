С севера Свердловской области эвакуированы трое детей в тяжелом состоянии
Сегодня, 10:13ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбург на новом вертолете медицины катастроф 21 ноября доставлены трое детей с севера региона, сообщает пресс-служба Минздрава.
В Ивделе 10-месячная девочка получила обширные ожоги, она была доставлена в Краснотурьинскую больницу, а затем в Екатеринбург на вертолете. Также доставлен пятилетний мальчик, получивший серьезные травмы в ДТП. В ОКБ госпитализирована новорожденная девочка, ей требуется высококвалифицированная медпомощь в виду врожденной патологии. Девочку перевозили в специальном кювезе.
Маленьких пассажиров сопровождала специальная медицинская бригада во главе с анестезиологом-реаниматологом.
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