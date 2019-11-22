С севера Свердловской области эвакуированы трое детей в тяжелом состоянии

В Ивделе 10-месячная девочка получила обширные ожоги, она была доставлена в Краснотурьинскую больницу, а затем в Екатеринбург на вертолете. Также доставлен пятилетний мальчик, получивший серьезные травмы в ДТП. В ОКБ госпитализирована новорожденная девочка, ей требуется высококвалифицированная медпомощь в виду врожденной патологии. Девочку перевозили в специальном кювезе.