Альфа-Банк за 1 день привлёк $450 млн в ходе размещения еврооблигаций

Еврооблигации были размещены по цене сто один процент от номинала, отвечая показателю доходности к дате колл-опциона шести процентов годовых.

Gorod55.ru пишет, что сделка стала объектом повышенного интереса иностранных инвесторов из США, Европы, Великобритании, Швейцарии. Первоначально Альфа-Банк был нацелен на спрос в триста пятьдесят миллионов долларов, однако в рамках размещения и по отношению к изначальным ценовым показателям спрос увеличился дважды, составив примерно семьсот миллионов долларов.

Ведущий финдиректор Альфа-Банка Алексей Чухлов отметил, что беспрецедентный интерес проявили американские инвесторы. Однако, необходимо было их ограничить для того, чтобы прежде всего поддержать российский спрос. Таким образом, четверть выпуска было реализовано масштабным американским фондом. Повышенный спрос от инвесторов из США составил свыше двухсот миллионов. Выпуск Альфа-Банка — положительный знак для отечественный экономики, который свидетельствует о возвращении американского спроса на фондовый рынок России, добавил Алексей Чухлов. Соответственно, частный банк стал первопроходцем.

По его словам, изначальный выпуск и дополнительное размещение будут объединены, а общий объем составит восемьсот пятьдесят миллионов долларов. Это беспрецедентный объем субординированного выпуска за все существование Альфа-Банка.

Средства от размещения еврооблигаций предполагается вложить в достижение положительной динамики портфеля по кредитам Альфа-Банка. Алексей Чухлов акцентировал внимание на будущем амбициозном плане роста, а также на том, что указанным выпуском была создана значительная подушка увеличения темпов бизнеса Альфа-Банка в 2020 году. Вместе с тем, Альфа-Банк уже на данный момент с огромным резервом осуществляет обязательные нормативы ЦБ РФ по достаточности капитала.