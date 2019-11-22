Свердловская область переходит на «прямые выплаты» пособий

Главная направленность проекта — это защита прав работников.

Сейчас пособия по нетрудоспособности и материнству выплачиваются по «зачетному» механизму. Сначала их платит работодатель, а ФСС компенсирует эти суммы.

Проект «Прямые выплаты» предусматривает изменение этого порядка. Согласно нововведниям, расчет и выплата пособий будет осуществляться от ФСС напрямую. Это позволит получать работникам средства своевременно и в полном объеме.

Для работников сам принцип оформления документов не изменится. Им также нужно будет предоставлять их работодателю.