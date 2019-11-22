Свердловская область переходит на «прямые выплаты» пособий
С 1 января 2020 года Свердловская область переходит на «прямые выплаты» пособий, сообщает Tagilcity.ru Фонд социального страхования.
Главная направленность проекта — это защита прав работников.
Сейчас пособия по нетрудоспособности и материнству выплачиваются по «зачетному» механизму. Сначала их платит работодатель, а ФСС компенсирует эти суммы.
Проект «Прямые выплаты» предусматривает изменение этого порядка. Согласно нововведниям, расчет и выплата пособий будет осуществляться от ФСС напрямую. Это позволит получать работникам средства своевременно и в полном объеме.
Для работников сам принцип оформления документов не изменится. Им также нужно будет предоставлять их работодателю.
Для работодателей это означает, что страховые взносы на обязательное социальное страхование не будут уменьшаться. Они будут платить их в размере 100%. Кроме того, работодатели будут оплачивать самостоятельно четыре дополнительных дня для ухода за детьми-инвалидами и пособие на погребение.