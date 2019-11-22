В Екатеринбурге представили мобильное приложение для ранней диагностики рака кожи
Сегодня в Екатеринбурге на Евразийском конгрессе было представлено мобильное приложение для выявления раковых заболеваний кожи на ранней стадии, сообщает «Коммерсантъ».
Его создала ассистент кафедры дерматовенерологии Уральского государственного медуниверситета Александра Шубина.
В департаменте информполитики Свердловской области рассказали, как оно работает. Так, сначала врач совместно с пациентом заполняет тест, потом опухоль снимается на камеру телефона при помощи дерматоскопа (специальная насадка). После этого фото загружается в приложение, и оно показывает насколько злокачественное образование.
Александра рассказывает, что работает приложение с точностью в 96%.
Мы получили два свидетельства на регистрацию программы и уже опробовали в дерматоонкологическом кабинете, говорит она.
Новая методика была опробована в прошлом году. Более тысячи человек прошли тест. Выявлено более 300 человек из группы риска, у 17 человек выявлена меланома кожи. У 89% человек заболевание диагностировано на ранней стадии.