В Екатеринбурге представили мобильное приложение для ранней диагностики рака кожи

Его создала ассистент кафедры дерматовенерологии Уральского государственного медуниверситета Александра Шубина.

В департаменте информполитики Свердловской области рассказали, как оно работает. Так, сначала врач совместно с пациентом заполняет тест, потом опухоль снимается на камеру телефона при помощи дерматоскопа (специальная насадка). После этого фото загружается в приложение, и оно показывает насколько злокачественное образование.

Александра рассказывает, что работает приложение с точностью в 96%.

Мы получили два свидетельства на регистрацию программы и уже опробовали в дерматоонкологическом кабинете, говорит она.