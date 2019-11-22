В Екатеринбурге прокуратура начла проверку из-за частых аварий на теплосетях

Аварии происходят на сетях, находящихся в ведении АО ЕТК и ПАО «Т Плюс», в результате этого снизились параметры теплоснабжения в многоквартирных домах. Будет проверено, как указанные организации исполняют обязательства по проведению капремонта теплосетей, а также соблюдают права граждан на бесперебойное обеспечение горячим водоснабжением и отоплением.