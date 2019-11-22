В Екатеринбурге прокуратура начла проверку из-за частых аварий на теплосетях
Сегодня, 09:43ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Прокуратура в Екатеринбурге организовала проверку по факту участившихся аварий на сетях теплоснабжения, сообщает надзорное ведомство.
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Аварии происходят на сетях, находящихся в ведении АО ЕТК и ПАО «Т Плюс», в результате этого снизились параметры теплоснабжения в многоквартирных домах. Будет проверено, как указанные организации исполняют обязательства по проведению капремонта теплосетей, а также соблюдают права граждан на бесперебойное обеспечение горячим водоснабжением и отоплением.
Кроме того, будет проведена проверка по сообщениям СМИ об отсутствии отопления в некоторых домах в Орджоникидзевском и Октябрьском районах Екатеринбурга.
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