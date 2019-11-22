В Ивделе экс-начальника ИК будут судить за присвоение 43 тысяч рублей от продажи дров

По версии следствия, подсудимый потратил 43 тысячи рублей, которые были получены ИК от продажи дров. Деньги он потратил на ремонт своей квартиры и машины. Ремонт автомобиля производился в гараже колонии с привлечением заключенных, которым не доплатили за это порядка 30 тысяч рублей.