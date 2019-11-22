В Ивделе экс-начальника ИК будут судить за присвоение 43 тысяч рублей от продажи дров
Сегодня, 20:01ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Ивделе перед судом предстанет бывший начальник колонии № 63, который обвиняется в присвоении денег от продажи дров, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.
По версии следствия, подсудимый потратил 43 тысячи рублей, которые были получены ИК от продажи дров. Деньги он потратил на ремонт своей квартиры и машины. Ремонт автомобиля производился в гараже колонии с привлечением заключенных, которым не доплатили за это порядка 30 тысяч рублей.
44-летнему сотруднику службы исполнения наказаний предъявлено обвинение по статьям «Присвоение и растрата, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» и «Злоупотребление должностными полномочиями».
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