Мэр Нижнего Тагила вручил пациенткам Перинатального центра подарки ко Дню матери
Сегодня, 22 ноября, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев вручил подарки ко Дню матери пациенткам Перинатального центра, сообщает пресс-служба администрации города.
Подарочные наборы, куда вошли одежда для новорожденного и средства по уходу, получили 30 новоиспечённых мам. Глава города поздравил их с праздником и отметил, что город создаёт условия для комфортной жизни молодых мам.
День матери — великий и достойный праздник, когда мы еще раз можем сказать слова благодарности нашим мамам. Все женщины, с которыми мы сегодня общались, тепло отзываются о персонале центра и врачах, а также об условиях, которые здесь созданы. Муниципалитет также прилагает усилия для того, чтобы сделать жизнь молодых мама в Нижнем Тагиле комфортной и удобной, поэтому мы строим детские сады, ремонтируем и строим школы, приводим в порядок дороги,отметил Владислав Пинаев.
За 2019 год в Перинатальном центре появились 3 107 детей, из них 1 618 — мальчиков и 1 489 — девочек. До конца года этот показатель достигнет до 4,5 тысяч новорожденных, рассказал главный врач Демидовской больницы Сергей Овсянников.