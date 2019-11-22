Мэр Нижнего Тагила вручил пациенткам Перинатального центра подарки ко Дню матери

Подарочные наборы, куда вошли одежда для новорожденного и средства по уходу, получили 30 новоиспечённых мам. Глава города поздравил их с праздником и отметил, что город создаёт условия для комфортной жизни молодых мам.

День матери — великий и достойный праздник, когда мы еще раз можем сказать слова благодарности нашим мамам. Все женщины, с которыми мы сегодня общались, тепло отзываются о персонале центра и врачах, а также об условиях, которые здесь созданы. Муниципалитет также прилагает усилия для того, чтобы сделать жизнь молодых мама в Нижнем Тагиле комфортной и удобной, поэтому мы строим детские сады, ремонтируем и строим школы, приводим в порядок дороги,отметил Владислав Пинаев.