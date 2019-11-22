В России отложили ввод новых правил медосмотра для водителей до июля 2020 года

По подсчетам, стоимость получения медицинской справки по новым правилам, должна была увеличиться в четыре-пять раз.

Минздрав ожидает, что к ноябрю 2020 года в каждом учреждении появится техника для проведения анализов. Также в ведомстве планируют проанализировать способы освидетельствования, чтобы они были эффективными при сохранении стоимости.