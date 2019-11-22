В России отложили ввод новых правил медосмотра для водителей до июля 2020 года
Сегодня, 12:57ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Новый порядок проведения медицинской комиссии для водителей начнет действовать с 1 июля 2020 года. Планировалось, что нововведения начнут действовать с 22 ноября, но наркодиспансеры оказались не готовы к ним. Соответствующий приказ размещен на сайте Минздрава.
По подсчетам, стоимость получения медицинской справки по новым правилам, должна была увеличиться в четыре-пять раз.
Минздрав ожидает, что к ноябрю 2020 года в каждом учреждении появится техника для проведения анализов. Также в ведомстве планируют проанализировать способы освидетельствования, чтобы они были эффективными при сохранении стоимости.
Накануне, до предполагаемого ввода новых правил, водители Нижнего Тагила выстроились в очередь у наркодиспансера. В других городах наблюдалась подобная ситуация. Владимир Путин назвал повышение цен на медицинскую комиссию «чушью».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей