В Свердловской области учителям за работу в селах дадут по одному миллиону рублей
Сегодня, 13:18ОбществоФото: pixabay.com
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В рамках программы «Земский учитель» в 2020 году каждый учитель, переехавший работать в село, получит один миллион рублей, сообщает «JustMedia».
Средства, в размере 54 миллионов рублей, выделены из областного бюджета.
Деньги можно будет потратить на приобретение жилья, стройматериалов или погашение ипотеки. Участник программы должен быть моложе 35 лет, иметь высшее образование. Кроме того, он должен заключить контракт с руководством минимум на пять лет.
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