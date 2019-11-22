Юные и жестокие. Кто следит за безопасностью детей и подростков в Нижнем Тагиле

По данным отделения по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Нижнетагильское», за 2019 год на территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа было зафиксировано 57 фактов причинения насилия сверстникам детьми, не достигшими 18-летнего возраста.

В 2018 году таких фактов было 66, то есть произошло снижение на 14%, снижение достигнуто в результате профилактической работы сотрудников ПДН, других служб полиции и педагогов образовательных организаций,говорит временно исполняющая обязанности начальника отделения по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Нижнетагильское» Галина Шакула.

Также, по словам Шакулы, начиная с 2017 года полицейскими было организовано наставничество над подростками, которые были осуждены к наказанию или имели судимость, не связанную с лишением и ограничением свободы.

За ними были закреплены сотрудники из числа руководителей, которые могли бы повлиять не только профессиональными, но и личностными качествами на подростков. Также за всеми учреждениями государственного воспитания для несовершеннолетних были закреплены руководители служб и подразделений Межмуниципального управления, они проводили работу с воспитанниками по профилактике совершения уходов, преступлений и правонарушений, рассказала майор полиции.

Помимо этого, с 2019 года шефы-наставники были закреплены за абсолютно всеми несовершеннолетними, состоящими на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Галина Шакула рассказывает, что наставники проводят не только разъяснительную работу и проверяют подростков по месту их жительства, но и помогают в организации досуга и занятности. Также они общаются с родителями, разъясняют ребятам права и обязанности, рассказывают про административную и уголовную ответственность, предупреждают о недопустимости повторного совершения правонарушений или преступлений

Всего закреплено 138 руководителей и сотрудников из числа наиболее опытных. За каждым сотрудником закреплено трое - четверо несовершеннолетних. Хочется отметить, что все наставники со своими подопечными подростками познакомились, обменялись контактами с их родителями, либо законными представителями, выяснили какая и кому необходима помощь, предпринимают меры для разрешения сложных жизненных ситуаций, рассказывает Галина Шакула.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что подростки, которые уже преступили закон, попадают в Центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей, филиал которого есть и в Нижнем Тагиле. По его словам, в подобных центрах детей не заключают, а пытаются исправить.

В ином случае этот подросток потом попадёт в тюрьму и вернуться на праведную дорогу ему будет намного сложнее. В центрах отличные условия содержания. Там с подростками занимаются психологи, оказывают им внимание, занимаются спортом. Несовершеннолетний, побывавший там, осознаёт, что есть другая, хорошая жизнь,говорит Горелых.

Также пресс-секретарь заявил, что не только полиция должна проявлять внимание к проблемам подростков. Ответственность лежит на родителях и на коллективе, где учится несовершеннолетний.

В таких ситуациях нельзя руководствоваться правилом «моя хата с краю». Это касается не только насилия в учебных заведениях, но и везде. У несовершеннолетних ранимая душа, и даже какое-то непонимание между подростками может заканчиваться трагически. Есть случаи, когда необходимо бить тревогу, например, предмет похожий на пистолет в кармане у одноклассника. Тут необходимо сразу сообщать и это не стукачество. Если кто-то выбросил окурок мимо урны, а ты сообщил — это правильное решение, а не стукачество, также и здесь,обозначил свою позицию Валерий Горелых.

Заместитель начальника управления образования Нижнего Тагила Елена Беляева рассказала о мероприятиях, проводимых для урегулирования конфликтов между учениками. Чиновница отметила, что в городе нет случаев насилия над несовершеннолетними — есть конфликтные ситуации. По её словам, в целях профилактики насилия и жестокого обращения с несовершеннолетними ведётся эффективная работа.

В целом, в городе создана безопасная образовательная среда, есть учреждения и службы, которые работают со всеми участниками образовательных отношений: педагогами, учащимися, родителями. Работают школьные службы примирения, медиаторы, прошедшие специальное обучение. Медиация — одна из самых перспективных технологий разрешения конфликтов,говорит Беляева.

Основной задачей специалистов-медиаторов является создание безопасного пространства, в котором даже очень сложные конфликты могут быть урегулированы конструктивно. По данным управления, совместно с 93 медиаторами профилактической работой в школах занимаются 70 педагогов-психологов. Кроме того, в управлении добавили, что в городе есть муниципальное учреждение — служба практической психологии, которое работает при Центре образования № 1.

В данной службе работают психологи, дефектологи. Это уникальные специалисты с очень высокой квалификацией. При возникновении особенно сложной проблемы, мы направляем ребёнка вместе с родителем в данное учреждение,поясняет заместитель начальника управления.

Тем не менее Елена Беляева, также как и Валерий Горелых, поясняет, что главные в этом вопросе — родители: необходимо разговаривать с ребёнком, проводить время, уделять внимание. Часто подросткам просто не с кем поделиться своими переживаниями.