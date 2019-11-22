Жители Свердловской области задолжали за вывоз мусора более 153 миллионов рублей
На 20 ноября 2019 года АО «РИЦ» (в рамках агентского договора) подало в Арбитражный суд Свердловской области от имени ООО «Компания «РИФЕЙ» исковых заявлений и заявлений о выдаче судебного приказа более чем на 153 миллиона рублей, сообщает «Уралинформбюро».
Самые большие суммы предъявляются к управляющим организациям и торговым сетям. В отношении физических лиц подано более десяти тысяч заявлений на сумму более 43 миллионов рублей.
Как пояснили в пресс-службе АО «РИЦ», претензионно-исковая работа будет проводиться до момента, пока должник не оплатит всю сумму. При этом денежные средства могут быть списаны с банковских счетов путем ареста.
АО «РИЦ» используется законные методы взыскания задолженностей. Одним из часто применяемых является приказной порядок, когда поставщик услуги обращается в суд с заявлением на должника и получает судебный приказ. Его компания может направить работодателю или в банк для списания долга, минуя службу судебных приставов. Законодательство позволяет поставщику обратиться в суд даже если должник не заплатил за услуги за один месяц.