Жители Свердловской области задолжали за вывоз мусора более 153 миллионов рублей

Самые большие суммы предъявляются к управляющим организациям и торговым сетям. В отношении физических лиц подано более десяти тысяч заявлений на сумму более 43 миллионов рублей.

Как пояснили в пресс-службе АО «РИЦ», претензионно-исковая работа будет проводиться до момента, пока должник не оплатит всю сумму. При этом денежные средства могут быть списаны с банковских счетов путем ареста.