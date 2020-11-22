На Урале группу детсада держат на карантине из-за отсутствия результатов COVID-тестов

Один из родителей поделился, что контактным детям необходимо было сдать анализы. 3 ноября его супругу, вместе с ребенком сдать мазок и сообщили, что анализ будет готов через семь дней, но результатов всё еще нет. Семьи не могут начать водить малышей в садик. Как утверждает мужчина, одна из родительниц потеряла из-за этого работу.