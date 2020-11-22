На Урале группу детсада держат на карантине из-за отсутствия результатов COVID-тестов

На Урале группу детсада держат на карантине из-за отсутствия результатов COVID-тестов

Сегодня, 11:21ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге группу детского садика не выпускают с карантина из-за отсутствия результатов анализов на коронавирус.

В конце октября у одного из воспитанников детского сада №46 выявили COVID-19. Группу закрыли на двухнедельный карантин, но по окончанию ребят не смогли отправить в детский сад, пишет E1.

Один из родителей поделился, что контактным детям необходимо было сдать анализы. 3 ноября его супругу, вместе с ребенком сдать мазок и сообщили, что анализ будет готов через семь дней, но результатов всё еще нет. Семьи не могут начать водить малышей в садик. Как утверждает мужчина, одна из родительниц потеряла из-за этого работу.

В ближайшем будущем нагрузка на лаборатории страны будет снижена, благодаря новым решениям правительства. Уже сейчас результаты должны подготавливать в течение двух суток. По ситуации в детском садике №46 уточняем, что 25 результатов уже готовы. Родителей информируют по телефону о запланированном визите к врачу на 22 ноября, прокомментировали ситуацию в оперативном штабе Свердловской области.

В оперштабе подчеркнули, что всем, кто заявил по телефону о такой необходимости, будет выдан больничный лист.

Напомним, пресс-служба Территориального фонда Обязательного медицинского страхования сообщила о появлении в Свердловской области экспресс-тестов на COVID-19. Результаты таких тестов будут готовы в течение 30 минут без проведения лабораторных исследований.

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