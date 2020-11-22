«Он лайкает мои твиты»: Поперечный назвал Ройзмана достойным кандидатом в президенты

Я бы сказал Ройзман. Я знаю его отношение к наркотическим средствам. Мы друг на друга подписаны и у меня возникает чувство, что я с Евгением на одной волне. Кроме того, он сидит в твиттере и лайкает мои твиты, ответил Данила Поперечный.