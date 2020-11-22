«Он лайкает мои твиты»: Поперечный назвал Ройзмана достойным кандидатом в президенты

«Он лайкает мои твиты»: Поперечный назвал Ройзмана достойным кандидатом в президенты

Сегодня, 15:01ОбществоPhoto: YouTube-канал «Данила Поперечный»
Видеоблогер Данила Поперечный назвал Евгения Ройзмана самым достойным кандидатом в президенты.

Речь об этом зашла на шоу «Без души» на YouTube.

Илья Шабельников задал вопрос Поперечному в ходе беседы. Он попросил рассказать, какого кандидата выбрал бы блогер на выборах президента РФ в 2024 году, если бы в них участвовали Навальный, Ходорковский, Ройзман, Путин и Собянин.

Я бы сказал Ройзман. Я знаю его отношение к наркотическим средствам. Мы друг на друга подписаны и у меня возникает чувство, что я с Евгением на одной волне. Кроме того, он сидит в твиттере и лайкает мои твиты, ответил Данила Поперечный.

Напомним, в Екатеринбурге планируется съемка сериала по мотивам обращений граждан к экс-главе города Евгению Ройзману. Идею высказала режиссер Елизавета Стишова.

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