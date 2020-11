Семья из Верхней Пышмы пожаловалась на оператора по вывозу мусора. Регулярно им «прописывают» в дом несуществующих людей.

В соцсетях семья выложила квитанцию, в которой ЕМУП «Спецавтобаза» указало прописанными в доме свердловчан 491,44 человека. Летом 10 гастарбайтеров «подселили», сейчас у нас прописан 491 человек. Нас в семье всего четверо. Столько «гостей» нам не прокормить, очень прошу, выгоните их, указано в посте Instagram. Напомним, с жителей деревни в Свердловской области через суд списали долги по отоплению, которое не предоставлялось. Более того, местная котельная уже несколько лет не функционирует.

